Завтра, 23 февраля, столица Украины пострадает от сильных порывистых ветров скоростью от 17 до 22 м/с. В связи с этим в Киеве объявлено штормовое предупреждение.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь сотрудники Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призвали жителей и гостей Киева соблюдать основные меры безопасности при подобных сложных погодных условиях:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Чиновники также напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. необходимо немедленно оповещать об этом экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, что в Украине ожидается серьезное ухудшение погоды - в ближайшие два дня ожидаются сильные метели и штормовой ветер.

Стоит отметить, что в прошлый раз в Киеве шторомовое предупреждение объявляли 17 февраля.