В Харьковской области произошло два нечастных случая в результате которых погибли рыбаки. Они провалились под лед из-за того, что производили вылов рыбы в небезопасных местах.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС региона в Facebook.

В субботу, 22 февраля, спасатели отчитались о двух смертельных случаях. Первый произошел на пруду в селе Прудянка Дергачевского района Харьковской области - там сотрудники ГСЧС достали тело 80-летнего рыбака. Подобный инцидент случился и на Печенежском водохранилище вблизи села Мартовое - там под лед провалился мужчина 1961 г. р.

"Очередной трагический несчастный случай на льду, произошедший из-за пренебрежения людьми правилами личной безопасности", - заявили спасатели.

Скриншот: ГСЧС в Харьковской области в Facebook

Напомним, что 18 февраля в Харьковской области произошло несколько несчастных случаев на водоемах. Так, пятеро рыбаков провалились под лед, один из них погиб.

Также мы писали, что в поселке городского типа Лозовая трое подростков провалились под лед. Двоих из них спасти не удалось.