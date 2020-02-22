Один из эвакуированных из Уханя в госпиталь "Новые Санжары" украинцев обратился к своим друзьям и подписчикам в социальных сетях с необычной просьбой. Александр Махов попросил прислать книги на английском и испанских языках для иностранцев, которые также проходят карантин на Полтавщине.

Об этом Александр Махов написал на своей странице в Facebook.

"Просьба от иностранных граждан, которых эвакуировали из Уханя и которые сейчас находятся на территории санбазы Нацгвардии. Просят книги на английском и испанском языках. Мне сказали, что за пределами санбазы оборудован специальный пункт сбора. Книги можно передавать на мое имя - Махов Александр. Если есть такая возможность", - пишет Александр.

Скриншот: Александр Махов в Фейсбук

Напомним, что в госпитале Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области, куда из Уханя эвакуировали украинцев и граждан других стран, также находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Также мы писали о том, что жители Новых Санжар массово протестовали против госпитализации в местном санатории. Недовольные новосанжарцы вступили в стычку с правоохранителями.