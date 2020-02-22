Жена мэра Днепра Бориса Филатова, Марина, которая ушла в поход в Анды, вышла на связь со своим супругом. Так, ранее городской голова жаловался на то, что его спутница шесть дней не давала о себе знать.

В субботу, 22 февраля, драма с женой мэра Днепра Бориса Филатова наконец завершилась. Как оказалось, Марина Филатова ушла покорять вершину Аконкагуа в Андах и почти неделю не выходила на связь.

"Где ты? Ночуешь ли ты в палатке на ветру при минус 20? А может, попала в снежную бурю? Или у тебя кислородное голодание? Я знаю лишь то, что девочке из предыдущей группы, которая шла на штурм Аконкагуа, катящимся камнем оторвало ногу и ее не успели спасти..." - писал сегодня утром мэр Днепра.

Однако спустя почти 11 часов Филатов поделился радостью со своими подписчиками и друзьями в Facebook - его жена написала сообщение, в котором успокоила своего супруга и заверила, что ее жизни ничего не угрожает.

"Боря, привет. Через пару часов у меня будет нормальная связь, я надеюсь. Жива. На вершине побывала", - написала Марина Филатова.

Скриншот: Борис Филатов в Фейсбук

Стоит отметить, что экстремальным туризмом увлекается жена мэра Днепра. Так, Филатов похвастался тем, что он станет одним из первых космических туристов в мире.

Любит чиновник провести свое свободное время и спокойным образом. Так, в сентябре Филатов выпил пива с президентом Украины Владимиром Зеленским.