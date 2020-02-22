Вчера, 21 февраля, около 22.00 в селе Чайки Киево-Святошинского района, в усадьбе, принадлежащей экс-министру иностранных дел, а ныне лидеру партии "Социалисты", Леониду Кожаре произошла трагедия.

Здесь погиб Сергей Старицкий, экс-глава правления телеканала "Интер" (в 2006 году) и руководитель одной из крупнейших рекламных компаний Украины Atlantic Group.

Как рассказывают очевидцы, в гостях у Кожары в тот вечер были друзья и среди них бизнесмен Сергей Старицкий. На вечеринке как водится выпивали.

Как мы узнали из собственных источников в правоохранительных органах - хозяин Леонид Кожара показывал гостям свой наградной пистолет "Jericho 941 PSL". Этот ствол ему презентовали во времена работы главой МИД при президентстве Виктора Януковича. Модель пистолета по своему уникальна так как является разработкой итальянских и израильских оружейников и конкурирует с "Glock". Приставка PSL означает - компактный полицейский вариант, который используют правоохранители и спецслужбы Израиля.

Несмотря на небольшие размеры пистолет снаряжается магазином на 16 патронов.

Полицейский вариант пистолета "Jericho 941 PSL". Из такой модели был произведен смертельный выстрел в голову Сергея Старицкого, фото из открытых источников

В окружении экс-министра рассказывают что оружие - его страсть и частенько во время застолий Кожара любил устраивать мастер-класс по стрельбе. По информации, которая сейчас проверяется следственным путем - в этот раз так же Кожара демонстрировал гостям свой пистолет. Сейчас полиция допрашивает всех гостей, чтобы перепроверить где они находились и свериться с показаниями Кожары.

По данным источников в полиции, он и его жена дали довольно лаконичные показания - не знают, что могло произойти, так как пистолет владелец оставил в комнате с гостями, а сам с женой был в другой комнате. Прямых очевидцев стрельбы по предварительным данным нет, что делает преступление совершенным в условиях неочевидности. Показания свидетелей сводятся к тому, что Старицкий один остался в комнате, где лежало оружие. И потом все услышали одиночный выстрел и звук упавшего тела. Что и дало основание для версии о том, что он застрелился. Что и было заявлено как приоритетная версия в сообщении полиции.

Однако, как говорят наши источники в полиции Киевской области, при осмотре трупа с пулевым ранением в область головы эксперт отметил, что характер повреждений и внешний вид раневого канала говорит о том, что стреляли вовсе не в упор, как это бывает при самоубийствах.

На входном отверстии раны визуально не было обнаружено обожженных краев от пороховых газов как это наблюдается при выстреле со стволом приставленном к голове. Да и неудобно стреляться из такого положения. Убойная сила пули при выстреле в упор могла бы разнести часть головы - чего не наблюдалось в этом случае. По некоторым предположениям стреляли с близкого расстояния в несколько метров, но никак не в упор. Правоохранители выдвигают не публично следующие версии:

Версия № 1. Неосторожное обращение с оружием самого Старицкого. Не самоубийство, а именно самопроизвольный выстрел из оружия, которое, как мог думать погибший, было не заряженным. Эту версию теоретически может подтвердить молекулярно-генетическая экспертиза по смывам с рук погибшего и рукоятки пистолета. Однако, как известно, при осмотре места происшествия уже было выявлено, что пистолет был в руке потерпевшего Старицкого.

Если ему вложили оружие рукой, которая была скажем в перчатке или пистолет взяли тканью то пото-жировых выделений человека, который это сделал эксперты на рукоятке оружия не выявят. Опровергнуть инсценировку самоубийства сможет грамотная баллистическая экспертиза, с помощью которой анализируя положение тела, расположение оружия и раневой канал эксперты смогут сделать вывод - мог ли сам потерпевший произвести выстрел из такого положения.

Версия № 2. Убийство по неосторожности. Кто-то из гостей (а возможно, что и сам хозяин) вертел пистолет в руках (самонадеянно думая, что он не заряжен) и в это время случился непроизвольный выстрел и, по трагической случайности, пуля попала в Старицкого. Если в спешке к пистолету прикасались голыми руками, то, опять таки, это выявят при проведении молекулярно-генетической экспертизы.

Смывы с рук всех присутствующих помогут определить, кто из них стрелял из оружия или прикасался к стволу.

Однако при наличии хороших адвокатов, это обвинение возможно разбить, так как гости могут утверждать, что хозяин давал посмотреть оружие и они просто вертели его в руках, но не стреляли. Даже если смывы с рук гостей покажут следы пороха на них, то по совету адвокатов они также могут говорить, что хозяин предложил поупражняться в стрельбе и стреляли, скажем, по условным баночкам. Доказать обратное помогут прфессионально проведенные воспроизведения и одновременные допросы гостей и хозяев с целью выявить разногласия, а следовательно и поймать на вранье.

Версия № 3. Самоубийство. Полиция сейчас рассматривает эту версию как основную, хотя друзья покойного в один голос говорят, что это вранье.

Если не будут исследованы тщательно все обстоятельства и не проведены грамотные криминалистические и судебно-медицинские экспертизы и все это в комплексе не будет наложено как трафарет на показания свидетелей, тогда суицид - самая удобная для правоохранителей версия.

Ведь дело можно будет тихонько и без особого напряга закрыть.

Но то, что Старицкий выражал суицидальные мысли, мог взять в руки чужой пистолет в чужом доме и нажать на спусковой крючок - друзья погибшего напрочь опровергают.

Вот что написал в Facebook друг Старицкого - политик и бизнесмен Василий Горбаль: "трагически погиб мой друг Сергея Старицкий. Человек с редким чувством юмора, большой жизнелюб. Просьба к журналистам не разгонять версию о самоубийстве".

О том же написал еще один друг Старицкого - предприниматель Владимир Костерин: "тяжело терять друзей... Приношу соболезнования семье Сергея Старицкого, родным и коллегам. Вчера произошел трагический инцидент, из-за которого Сергей погиб. Сейчас правоохранительные органы проводят расследования.

Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступающая от экспертов другого рода - стреляли с 3-5 метров.

Знал Сергея десятки лет, его целеустремлённость, характер и активность всегда позитивно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов.

Произошедшее большая утрата для детей Сергея, семьи и друзей, и всех, кто его знал. Соболезнование команде Atlantic Group, компанию которую он создавал и был с 1992 года генеральным директором".

Сергей Старицкий родился в 1963 году. Был основателем и руководителем одного из крупнейших рекламных холдингов Украины Atlantic Group. Очень известная фигура на рынке рекламы.