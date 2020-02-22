Известный украинский доктор, ведущий и блогер Евгений Комаровский записал видео по итогам своей поездки в Новые Санжары, где недавно люди взбунтовались против госпитализации эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.

Так, по мнению доктора, ситуация вокруг "новосанжарского бунта" является "высосанной из пальца": "На весь мир устроили грандиозное позорище. Людям не рассказывают ничего. Наши чиновники великие должны были опуститься до людей, объяснить, что такое этот коронавирус. Просто когда в город, где люди ничего не знают, входит бронетехника, строятся блокпосты - перепугаться может кто угодно. И когда люди выходят с попыткой получить ответы на вопросы - ответить некому".

В своем видео Комаровский возложил ответственность за ситуацию в Новых Санжарах на тех, кто спровоцировал эскалацию конфликта и разжигал ненависть к местным жителям и эвакуированным из китайского города Ухань.

"Я в восторге от адекватных людей со светящимися глазами, которые чувствуют себя заложниками политической ситуации. Ими манипулируют, а потом пишут, что есть уникальные гнусные санжарцы, а все остальные честные и порядочные. Такое могло произойти в любом городе страны", - отметил доктор.

Блогер также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "показать лица" тех, кто ответственен за беспорядки на Полтавщине.

Видео: YouTube/ Доктор Комаровский

Напомним, что на санитарной базе Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области, куда из Уханя эвакуировали украинцев и граждан других стран, прибыли эпидемиологи, чтобы собрать анализы.

Также мы писали о том, что жители Новых Санжар массово протестовали против госпитализации в местном санатории. Недовольные новосанжарцы вступили в стычку с правоохранителями.