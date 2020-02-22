В Италии продолжается распространение опасного коронавируса. Так, на севере страны вирус Covid-19 был обнаружен у 50 людей.

Об этом информирует итальянское информагентство ANSA.

Сообщается, что наибольшее количество инфицированных находится в Ломбардии - там от нового вируса пострадали уже 39 человек. Еще 11 зараженных пребывают в регионе Венето.

Ранее сообщалось о том, что в Италии выявлено и подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В связи со вспышкой заболевания изолированы 10 населенных пунктов. Также, в качестве мер по недопущению распространения эпидемии, были изолированы 250 человек.

"Страна" писала, что от опасного заболевания в Италии умерло уже 2 человека. Последней пострадавшей стала женщина, которая проживала в Ломбардии.