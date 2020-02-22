В Индии опровергли обнаружение гигантских залежей золота
Геологическая служба Индии опровергла информацию, что в стране были найдены запасы золота, которые в пять раз превышают золотой запас страны. Как выяснилось, ценного метала на месторождении всего приблизительно 160 кг.
У себя в Twitter чиновники уточнили, что золотой запас Индии сейчас составляет 626 тонн.
"Геологическая служба не находила такого огромного количества золота", - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что залежи были обнаружены в штате Уттар-Прадеш, а озвученные 3 тысячи тонн были заявлены как потенциальные.
Скриншот: twitter.com/GeologyIndia
Ранее сообщалось, что в Индии геологи обнаружили два золотых рудника, на которых можно добыть около 3,5 тыс. тонн золота, месторождения в пять раз превышают золотой запас страны.
Напомним, офшоргейт выявил золотые рудники дочерей президента Азербайджана.