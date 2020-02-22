Минобороны США провело отработку действий военных частей и подразделений различных родов войск на случай ядерного удара России по странам НАТО.

Об этом информирует пресс-служба Пентагона.

Учения проходили на военной базе в Небраске при участии министра обороны США Марка Эспера.

Стоит отметить, что в Пентагоне не ответили на вопрос журналистов о конкретных мерах, которые предпримут Штаты в ответ на российскую агрессию по отношению к странам Североатлантического альянса.

"Ответ США был бы. Не буду об этом говорить, но это был бы ограниченный ответ. Они осуществляют нападение на нас с применением ядерного оружия малой мощности. Так что во время учений мы симулировали ответ с использованием ядерного оружия", - заявил министр обороны.

Напомним, что 10 февраля президент США Дональд Трамп заявил о сокращении расходов на военную помощь всем государствам кроме Украины.

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