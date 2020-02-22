Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель 5 марта, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе.

Как сообщает CNN Turk, лидер Турции уже провел с мировыми лидерами телефонные разговоры.

"Мы встретимся с Путиным, Макроном и Меркель 5 марта", - сказал Эрдоган во время визита в район Бергама.

Уточняется, что на данный момент пока неизвестно, где именно состоится встреча лидеров.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

Также "Страна" писала, что вооруженные силы Турции обстреляли 21 цель в сирийском Идлибе в качестве ответа на гибель своего военнослужащего на северо-западе страны. Тогда боец получил тяжелые ранения и скончался по пути в больницу.