В Киеве коммунальщики обследуют мосты и путепроводы а также демонтируют фрагменты облицовки, которые являются опасными для водителей и пешеходов. Проверки инициированы в связи с инцидентом на Дегтяровском путепроводе.

Такое решение было принято по итогам совещания руководителей дорожных служб и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА с мэром столицы Виталием Кличко.

"Мы должны предотвратить такие ситуации, как та, которая произошла в пятницу вечером на Дегтяревском путепроводе, где случилось осыпание фрагментов защитного слоя бетона. И это счастье, что не пострадали люди. Необходимо дополнительно проверить все дорожные сооружения и демонтировать фрагменты облицовки, которые несут потенциальную опасность для участников дорожного движения".

В свою очередь сотрудники КК "Киевавтодор" заверили, что на Дегтяревском путепроводе на данный момент продолжаются противоаварийные работы и отметили, что он был построен еще в 1963 году и с тех пор ни разу не ремонтировался.

На совещании Кличко также сообщил, что в Киеве 75 мостов и путепроводов из 171 находятся в предаварийном состоянии.

Ранее мы писали о том, что на автомобиль, который проезжал под Дегтяревским мостом, упали обломки путепровода.

Также "Страна" сообщала, что грузовикам запретили проезд по мосту Патона в Киеве.