Шведский Центробанк тестирует первую в Европе государственную криптовалюту, которую назвали e-Krona.

Об этом сообщает издание The local.

Финансовый регулятор страны отмечает, что "цифровые кроны" будут такими же традиционными деньгами, но выпущенными в цифровом формате. Это означает, что Центральный банк Швеции будет регулировать выпуск новой валюты.

Издание отмечает, что более 50% банков Швеции не хранят наличные деньги в своих хранилищах - большинство транзакций в стране совершается при помощи карт и мобильных приложений. На данный момент Центробанк анализирует эффективность внедрения госкриптовалюты в финансовую систему.

Так, если e-Krona все же выйдет в оборот, она будет имитировать повседневные банковские операции: платежи, депозиты, пополнение счетов и другие.

Ранее мы писали, что подобные планы были и в Нацбанке Украины. НБУ завершил пилотный проект выпуска национальной цифровой валюты.

Также "Страна" сообщала, что Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о внедрении в стране беларуской модели легализации криптовалют.