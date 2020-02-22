Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев заявил, что пассажиры поезда "Киев-Москва", который отцепили в Брянске из-за китаянки с высокой температурой, полностью здоровы. Включая саму виновницу инцидента.

В комментарии "Укринформу" чиновник заявил, что консулы контролируют ситуацию.

"Поезд "Киев-Москва", все здоровы, включая китаянку. Лечебным учреждением с российской железной дорогой прорабатываются логистические вопросы с целью отправки всех граждан по запланированному ранее маршруту. Консулы контролируют. "Укрзализныця" подтверждает", - сказал он.

Напомним, что в пятницу, 21 февраля, один из вагонов поезда №6 Киев-Москва был отцеплен в Брянске. Это произошло из-за того, что сотрудники РЖД заподозрили у пассажирки с китайским гражданством коронавирус. У нее якобы была зафиксирована высокая температура тела. Китаянку доставили для обследования в Брянскую "инфекционку", а остальных 20 пассажиров, которые находились с ней в одном вагоне - в обычную горбольницу, для прохождения карантина.

Также "Страна" писала, что директор по пассажирским перевозкам АО "Укрзализныця" Александр Толкачев заявил о возвращении поезда в Украину после соответствующей обработки. Позже его слова подтвердили в Министерстве инфраструктуры.