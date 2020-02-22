В Херсонской области двое работников заправки получили ожоги из-за взрыва емкости с парами масла и газа.

Об этом сообщает начальник Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области Сергей Черный на своей странице в Facebook.

Происшествие случилось в субботу, 22 февраля. Так, в 11:23 спасатели получили сообщение о взрыве емкости на АЗС в Великоалександровском районе Херсонской области.

По прибытию пожарные установили, что взорвалась емкость объемом 10 куб. м. с парами масла и газа без последующего горения. Специалисты совершили поливку емкости для ее охлаждения.

Представитель ГСЧС отметил, что при взрыве пострадали два сотрудника автозаправки. Мужчина 34 лет был доставлен в больницу с ожогами лица и рук 3-й степени, а его напарник получил менее тяжелые повреждения - ожоги тех же частей тела 2-й степени.

Напомним, что ранее в Запорожье на автозаправке взорвался автомобиль, в результате чего пострадал один человек.

Также "Страна" публиковала видео с заправки в Херсонской области, где грузовик врезался в емкость с газом.