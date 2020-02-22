Турция обстреляла более 20 целей в Сирии из-за смерти своего бойца – СМИ
Вооруженные силы Турции обстреляли 21 цель в сирийском Идлибе в качестве ответа на гибель своего военнослужащего на северо-западе страны. Тогда боец получил тяжелые ранения и скончался по пути в больницу.
Как сообщает Anadolu, сейчас войска ведут наступательную операцию в районе Алеппо.
Уточняется, что Турция пытается отбить у оппозиции подконтрольные провинции в Идлибе.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Также мы рассказывали, что в начале февраля Россия и Турция обсудили в Анкаре ситуацию в Идлибе. В ходе переговоров турецкая сторона настаивала на сохранении своих наблюдательных пунктов в Идлибе и ввела туда колонну военной техники.