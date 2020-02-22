В Киевской области произошло ДТП в котором столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадал 9-месячный младенец и две женщины. Они были доставлены в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей региона.

В субботу, 22 февраля, стало известно о дорожно-транспортном происшествии в селе Путровка, на Васильковщине под Киевом. Около 00:00 водитель "Volkswagen" поворачивал направо, когда по встречной полосе ехал "Fiat Tipo". В итоге автомобили столкнулись.

В результате аварии пассажиры "Volkswagen" - 9-месячный ребенок, две женщины 25 и 50-летнего возраста, которые проживают в Киеве, получили травмы. Также 34-летний водитель "Fiat" и его 29-летняя жена, жители Путровки, получили телесные повреждения. Пострадавшие были доставлены с травмами в больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП", - сообщает пресс-служба полиции.

Ранее мы публиковали зрелищное видео ДТП в Вышгороде Киевской области. Там водитель на большой скорости врезался в остановку.

Также "Страна" писала, что в прошлом году на дорогах Украины выросло число ДТП с участием лицензированного транспорта.