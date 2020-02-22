В Дубае пилоту Винсу Реффету удалось установить мировой рекорд, поднявшись при помощи реактивного ранца на высоту в 1,8 км. Предполагается, что в будущем такой костюм сможет разгоняться до 400 км/ч.

Как сообщает XDubai, первую сотню метров он преодолел всего за 8 секунд, а еще через 4 – достиг отметки в 200 метров.

Уточняется, что для подъема на высоту в 1 км понадобилось 30 секунд. Реффет утверждает, что при помощи рюкзака можно выполнять различные фигуры в воздухе, по типу петли или других.

На данный момент неизвестно точно, насколько именно хватит горючего в ранце. Но по словам производителей, одной заправки должно хватить на 16 км.

Видео: YouTube/xDubia

Ранее мы писали, что на турнире в Глазго легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис побил свое же достижение от 8 февраля, когда он установил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Также "Страна" сообщала, что Президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по числу твитов за время своего президентства, оставив на своей странице в Twitter 142 сообщения за 22 января.