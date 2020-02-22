В Дубае пилот установил рекорд, поднявшись на реактивном рюкзаке на 1,8 км. Видео
В Дубае пилоту Винсу Реффету удалось установить мировой рекорд, поднявшись при помощи реактивного ранца на высоту в 1,8 км. Предполагается, что в будущем такой костюм сможет разгоняться до 400 км/ч.
Как сообщает XDubai, первую сотню метров он преодолел всего за 8 секунд, а еще через 4 – достиг отметки в 200 метров.
Уточняется, что для подъема на высоту в 1 км понадобилось 30 секунд. Реффет утверждает, что при помощи рюкзака можно выполнять различные фигуры в воздухе, по типу петли или других.
На данный момент неизвестно точно, насколько именно хватит горючего в ранце. Но по словам производителей, одной заправки должно хватить на 16 км.
Видео: YouTube/xDubia
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