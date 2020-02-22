Сегодня, 22 февраля, состоится финальный этап Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020. На итоговом концерте свои номера покажут Марина Круть, JERRY HEIL, Go-А, Дэвид Аксельрод, KHAYAT и TVORCHI.

Транслировать финал Нацотбора будут телеканалы UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и СТБ. Концерт начнется уже совсем скоро - в 19:00.

Видео: YouTube/ СТБ

Напомним, что в жюри конкурса в этом году - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Стоит отметить, что победитель определиться путем суммирования судейских оценок и результатов зрительского голосования. При этом зрительские очки будут решающими, если несколько конкурсантов наберут одинаковую сумму балов.

Ранее мы писали, что лидер рок-группы O.Torvald Евгений Галич обругал хейтеров, которые критиковали музыкантов за их плохой результат на Евровидении.