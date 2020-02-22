Чиновники Государственного департамента США заявили, что Россия ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе, используя для этого тысячи ботов в социальных сетях.

Как сообщает AFP со ссылкой на свои источники, боты предпринимают скоординированные усилия, чтобы посеять панику.

"Тысячи аккаунтов в соцсетях, связанные с Россией, предприняли скоординированные усилия, чтобы посеять тревогу из-за коронавируса, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией", - уверяют в Госдепе.

Уточняется, что боты действуют на разных социальных платформах - Twitter, Facebook и Instagram. Тему "раскачивают" при помощи нескольких языков.

"Намерение России состоит в том, чтобы сеять раздор и подрывать институты США изнутри, в т.ч. путем скрытых кампаний по оказанию вредного влияния. Распространяя дезинформацию о коронавирусе, Россия пытается угрожать общественной безопасности, отвлекаясь от глобальных ответных мер в сфере здравоохранения", - уточнил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Филипп Рикер.

Напомним, президент США Дональд Трамп возмутился возвращению 14 американцев из Японии, которые имеют позитивный результат теста на коронавирус. Болезнь была обнаружена, когда они находились в автобусе с другими 314 американцами на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Нанэда.

Как сообщала "Страна", американцы атакуют людей азиатской внешности из-за страха перед коронавирусом.