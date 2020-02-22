В центре Москвы произошло необычное ДТП. Автомобиль такси был раздавлен контейнером с мусором, который свалился с платформы грузовика. Слава Богу, в результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 22 февраля, на заезде на Третье транспортное кольцо на Большой Тульской улице в Москве. На данный момент движение в районе происшествия затруднено - последствия ДТП пытаются устранить уже несколько часов.

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