Поезд, вагон которого оставили на карантине в России из-за гражданки Китая с высокой температурой, вернули на территорию Украины после того, как тот прошел санитарную обработку

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, поезд уже прибыл на вокзал Киева в полном составе.

"По состоянию на сегодня поезд полным составом прибыл на вокзал Киев-Пассажирский включая 11-й вагон, в котором путешествовала китаянка и который был отцеплен на станции Брянск-Орловский для проведения медицинского осмотра и необходимых тестов. Несмотря на то, что тесты на коронавирус были отрицательными и тот факт, что поезд прошел санитарную обработку на территории РФ, "Укрзализныця" провела дополнительную профилактическую обработку СЭС всех вагонов поезда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас проходит процедура полный замены съемного инвентаря поезда.

Ранее мы писали, что о возвращении поезда рассказывал директор по пассажирским перевозкам АО "Укрзализныця" Александр Толкачев во время брифинга.

Напомним, что в пятницу, 21 февраля, один из вагонов поезда №6 Киев-Москва был отцеплен в Брянске. Это произошло из-за того, что сотрудники РЖД заподозрили у пассажирки с китайским гражданством коронавирус. У нее якобы была зафиксирована высокая температура тела. Китаянку доставили для обследования в Брянскую "инфекционку", а остальных 20 пассажиров, которые находились с ней в одном вагоне - в обычную горбольницу, для прохождения карантина.