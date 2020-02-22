В Британии грядут первые видимые изменения в связи с выходом государства из Евросоюза. Так, граждане Соединенного Королевства со следующего месяца получат паспорта с дизайном времен до членства в ЕС.

Об этом сообщает издание Guardian.

Правительство Великобритании объявило, что синие паспорта будут выпущены впервые почти за три десятилетия, начиная со следующего месяца, чтобы ознаменовать выход Великобритании из ЕС. Они заменят красные паспорта стандартного выпуска, которые были изданы в странах ЕС с 1988 года.

Министр внутренних дел Прити Патель приветствовала переход на голубой, но проевропейские активисты и политики националистского крыла в Северной Ирландии предсказали, что новые паспорта приведут к тому, что британцы войдут в полосу медленного движения в аэропортах и ​​портах по всему ЕС.

Министр внутренних дел Великобритании с новым паспортом. Фото: EPA

Пресс-секретарь ведомства заявил, что существует "множество новых и обновленных функций безопасности, включая износостойкую, сверхпрочную страницу данных из поликарбоната, которая содержит инновационные технологии, встроенные в документ, для обеспечения безопасности личных данных".

Патель заявила: "Выход из Европейского Союза дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную самобытность и проложить новый путь в мире. Возвращаясь к культовому сине-золотому дизайну, британский паспорт снова будет переплетен с нашей национальной идентичностью, и я не могу дождаться, чтобы поехать на нем".

Известно, что стандартные паспорта как и раньше будут содержать 34 страницы, в то время как паспорта "Джамбо" для частых путешественников теперь будут содержать 54 страницы. Те, у кого есть действительные бордовые паспорта, могут продолжать использовать их для поездок до окончания срока их действия.

Ранее мы писали, что министерство иностранных дел Великобритании после Brexit дало указание британским дипломатам быть независимыми от бывших коллег по Евросоюзу и сидеть отдельно от бывших коллег по ЕС во время международных встреч.

Напомним, 31 января, в полночь по центральноевропейскому времени Великобритания официально вышла из состава Евросоюза, став первой такой страной за время существования блока.