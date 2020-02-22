Предприниматель Владимир Костерин заявил, что бывшего председателя правления "Интера", а ныне руководителя одной из крупнеших рекламных групп Украины Atlantic Group Сергея Старицкого, тело которого нашли в доме экс-главы МИДа Леонида Кожары, убили, а информация о самоубийстве является неверной.

В своем посте на Facebook он написал, что знал погибшего десятки лет. У того было много планов на бизнес и новые проекты.

"Тяжело терять друзей...Приношу соболезнования семье Сергея Старицкого, родным и коллегам. Вчера произошел трагический инцидент, из-за которого Сергей погиб. Сейчас правоохранительные органы проводят расследования. Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация, поступающая от экспертов, другого рода, стреляли с 3-5 метров", - сказал он.

Костерин уточнил, что характер и активность Старицкого "всегда позитивно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов".

"Произошедшее большая утрата для детей Сергея, семьи и друзей, и всех, кто его знал. Соболезнование команде Atlantic Group, компанию которую он создавал и был с 1992 года генеральным директором", - подчеркнул он.

Скриншот: facebook.com/vladimir.kosterin

Напомним, Старицкого обнаружили застреленным (огнестрельное ранение головы) в доме бывшего главы МИД 21 февраля. Дело расследуется как самоубийство. На месте происшествия изъят пистолет "Jericho 941 PSL", патроны и гильза.

Старицкий в 2006 году был в течение короткого периода председателем правления телеканала "Интер". Но более он известен как основатель и генеральный директор Atlantic Group - это один из крупнейших рекламных холдингов Украины.

На сайте компании он значится, как ее генеральный директор.

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