Футбольный клуб Шахтер готов отправить за украинкой Анастасией Зинченко, которая отказалась от эвакуации из Китая из-за собаки, свой клубный самолет. Вместе с ней заберут других наших граждан.

Как заявил капитан команды Андрей Пятов, это предложение уже обсудили с президентом клуба Ринатом Ахметовым, говорится на сайте клуба.

"Да, после матча узнали. Бенфике решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка - Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая", - сказал голкипер.

По словам Пятова, удалось договорится, что "если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить свой самолет за оставшимися в Ухане украинцами".

Напомним, что 20 февраля в Украину прибыл самолет с 72 пассажирами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где буйствует смертельно опасный коронавирус. Людей, среди которых много иностранцев, повезли в полтавский городок Новые Санжары. Местные жители бросились перекрывать улицы и протестовать против прибытия сограждан. Дошло до столкновений с полицией, автобусы с эвакуированными, среди которых были и дети, побили камнями. При этом украинка Анастасия Зинченко отказалась вылетать из Ухани из-за своей собаки.

Также "Страна" писала, что Анастасии Зинченко, которая осталась в Ухани, полицейские привезли на дом продукты и защитные средства из-за запрета покидать помещение.