У одного из водителей автобуса, который перевозил эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев в госпиталь "Новые Санжары", поднялась температура. Теперь все водители, которые участвовали в операции по перевозке людей в больницу находятся на карантине.

Об этом, в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По данным главы МВД, у одного водителя, вследствие обострения артрита на колене, "немножко поднялась температура".

"Слава Богу, обострение артрита на коленке, и температура держалась повышенная в течение одного часа", - рассказал Аваков.

Водителя, вместе с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и других стран, поместили в карантин. Министр также отметил, что всех в госпитале "Новые Санжары" будут тщательно осматривать на предмет заболеваний.

"Я обращаю внимание, насколько тщательным будет осмотр за теми, кто там находится. Если все хорошо, то через две недели мы забудем эту грусть", - отметил министр внутренних дел и добавил, что весь транспорт, перевозивший эвакуированных, прошел дезинфекцию.

Видео: YouTube/ Сегодня

Напомним, что на санитарной базе Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области, куда из Уханя эвакуировали украинцев и граждан других стран, прибыли эпидемиологи, чтобы собрать анализы.

Также мы писали о том, что жители Новых Санжар массово протестовали против госпитализации в местном санатории. Недовольные новосанжарцы вступили в стычку с правоохранителями.