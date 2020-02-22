В Брюсселе правоохранители задержали грабителей, которые в ночь с четверга на пятницу, 21 февраля, пробрались в здание Национального банка, где чеканились монеты. Из трех грабителей, задержать удалось лишь двух.

Как передает RTL Info, когда воры пробрались в здание Нацбанка, сработал сигнал тревоги.

Охранникам удалось задержать двоих грабителей, но третьему удалось скрыться с частью награбленных монет. Выяснилось, что похитителями были налетчики 1998 и 1999 годов рождения.

На данный момент правоохранители продолжают разыскивать сбежавшего грабителя.

Напомним, в Боснии трое украинцев за двое суток ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка", похитив 2,7 млн марок (около 37 млн гривен). Нехватку средств в банке обнаружили только спустя пару дней.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве кассир обокрал свою обменку и сбежал за границу.