Житель Новых Санжар, который пытался наехать на нацгвардейцев во время беспорядков в городе, останется под ночным домашним арестом.

Такое решение принял Октябрьский районный суд Полтавы. Заседание транслировало издание УНН в соцсети.

Владимир Сиренко, который подозревается в попытке наезда на сотрудников Нацгвардции на автомобиле, был отправлен решением суда под ночной домашний арест (с 22:00 до 07:00) до 20 апреля 2020.

В свою очередь адвокаты подозреваемого жителя Новых Санжар настаивали на том, что такая мера является безосновательной. Теперь у защиты есть пять дней для подачи апелляции по данному вердикту суда.

Ранее мы писали, что на сегодняшнем судебном заседании в Полтаве на экране показывали видео "Страны", на котором запечетлено, как толпа разгневанных людей мешала проезду автобуса с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и других стран.

Также "Страна" сообщала, что известный украинский врач Евгений Комаровский сегодня прочитал лекцию о коронавирусе для возмущенных жителей Новых Санжар.