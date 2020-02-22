Корреспондент телеканала ZIK Андрей Лащ и оператор Петр Таргонский которые сумели проникнуть на территорию санатория в Новых Санжарах, чтобы показать, в каких условиях будут содержать эвакуированных из Уханя украинцев, оказались в ловушке. Теперь их выпустят оттуда только через 14 дней.

У себя на странице в Facebook журналист показал, как вместе с ним в здании санатория находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"День второй. Адаптация. Зоряна Скалецкая, министр охраны здоровья, в обсервации привыкает к такой жизни в изоляции вместе со всеми", - написал Лащ.

Скриншот: facebook.com/lashch

Уточним, что чиновники не знали о том, что журналистам удалось пробраться на территорию обсервации. Об этом свидетельствуют слова представителя министерства здравоохранения Дмитрия Коваля, сказанные на брифинге с советником министра министра внутренних дел Антоном Геращенко, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Как, камеры внутри? Вы что-то знаете об этом? В таком случае мы вынуждены задержать журналистов в санатории на 14 дней", - заявил он.

В то же время Геращенко пообещал разобраться с медийщиками, которые "незаконным путем пробрались в закрытую зону обсервации".

Скриншот: t.me/pavlovskynews

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял заявление об отставке губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля, где люди молились Богородице, чтобы к ним не приехали украинцы из Уханя.

Также мы писали, что Владимир Зеленский выступил с обращением по поводу событий, произошедших в Новых Санжарах в связи с госпитализацией туда эвакуированных из Уханя граждан Украины и других стран.