Сегодня, 22 февраля в Украине возобновился чемпионат страны по футболу. 19-й тур Премьер-лиги начался с противостояния между луганской Зарей и Мариуполем.

Заря обыграла Мариуполь со счетом 2:1. За луганчан сегодня забивали Михаил Перович (62-я минута) и Богдан Леднев (69). Мариуполь "огрызнулся" благодаря удачному удару Дмитрия Мишнева (69).

По итогам матча, который прошел на стадионе им. Владимира Бойко в Мариуполе, луганчане вышли на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата.

Ранее мы публиковали список лучших бомбардиров чемпионата по состоянию на конец первой половины сезона. Так, в десятке лучших голеадоров ситуация приблизительно такая же, как и в турнирной таблице чемпионата страны, где с солидным отрывом лидирует действующий чемпион Шахтер.

Напомним, что Шахтер в первом матче плей - офф Лиги Европы обыграл Бенфику, а Аякс проиграл Хетафе. Мы приводили все результаты первых матчей 1/16 Лиги Европы.