В Индии геологи обнаружили два золотых рудника, на которых можно добыть около 3,5 тыс. тонн золота, месторождения в пять раз превышают золотой запас страны.

Об этом сообщает издание India Times. Рудники обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш. Стоимость золота оценивается примерно в 12 триллионов рупий. По данным Всемирного золотого совета, золотой запас Индии составляет 626 тонн.



Если эти оценки верны, Индия выйдет на второе место по объему золотых запасов в мире. Первое место занимают США, где накоплен самый большой золотой запас - 8133,5 тонны. Второе место пока занимает Германия - 3366 тонн.

Работа по поиску запасов золота в Сонбхадре была начата Геологической службой Индии почти два десятилетия назад - в 1992-1993 годах. О том, что в регионе есть месторождения, объявили еще в 2005 году.

Напомним, офшоргейт выявил золотые рудники дочерей президента Азербайджана.

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