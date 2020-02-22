Президент Украины Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину на слова о том, что Украину и Россию намеренно "растаскивают" из-за опасений появления нового конкурента в Европе и мире, заявив, что отношения стран не должны определяться "геополитическими амбициями" лидеров.

Как передает Washington Examiner, основой взаимоотношений должны стать простые граждане стран, которые "борются за мир".

"Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы", - цитируют слова Зеленского журналисты.

Кроме того, ответил Зеленский и на слова Путина о церкви, которую якобы "раскололи" в Украине.

"В Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение православной церкви Украины было исключительно решением людей, инициируемое Собором, в соответствии с правилами церкви и законодательно подтвержденное церковным документом, томосом", - сказал Зеленский.

Напомним, во время интервью российским журналистам Путин заявил, что Россию и Украину специально ссорят друг с другом, опасаясь появления "конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире".

Ранее "Страна" писала о том, что Путин заявил, что не теряет надежды договориться с Зеленским о мире.