Польские таможенники задержали 27-летнего украинца, который пытался незаконно вывезти на территорию ЕС около тысячи таблеток для мужской силы.

Об этом сообщает "Сегодня".

По словам украинца, препарат он вез в Польшу по просьбе своей знакомой. около тысячи таблеток "Золотой конек" для мужской потенции парень пытался провезти через пункт пропуска в Дорогуске. При досмотре автомобиля у него изъяли товар, который обещал "неограниченные возможности любовной страсти".

Продукцию изъяли еще и потому, что в ее состав входит экстракт морского конька - вида небольших морских лучеперых рыб семейства игловых, которые находится на грани исчезновения и охраняются Вашингтонской конвенцией CITES.

800 аналогичных таблеток для потенции пыталась ввезти и 55-летняя гражданка Польши - она выбрала пункт пропуска в Зосине. Женщина объяснила, что таблетки купила для собственных нужд.

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