Президент Украины Владимир Зеленский принял заявление об отставке губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля, где люди молились Богородице, чтобы к ним не приехали украинцы из Уханя.

Как сообщает в субботу, 22 февраля, пресс-служба президента, чиновник подал заявление по собственному желанию.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

На должности руководителя области Сопель находился с 31 октября прошлого года. Перед этим он баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа". Зеленский представил его во время рабочей поездки в Тернопольскую область.

Стоит напомнить, что под "ситуацией" имеется в виду то, что 19 февраля в Тернопольской области, на въезде к санаторию "Медоборы" жители провели молебен против того, чтобы в их санатории разместили украинцев, которых эвакуировали из Китая. Молебны продолжались три дня. Кроме того, местные устанавливали блокпосты против приезда эвакуированных.

Ранее "Страна" детально рассказывала, как священник ПЦУ подстрекал к бунту против вернувшихся из Китая украинцев.

Напомним, Владимир Зеленский выступил с обращением по поводу событий, произошедших в Новых Санжарах в связи с госпитализацией туда эвакуированных из Уханя граждан Украины и других стран.