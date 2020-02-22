Зеленский уволил губернатора области, где молились Богоматери, чтобы не приехали украинцы из Уханя
Президент Украины Владимир Зеленский принял заявление об отставке губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля, где люди молились Богородице, чтобы к ним не приехали украинцы из Уханя.
Как сообщает в субботу, 22 февраля, пресс-служба президента, чиновник подал заявление по собственному желанию.
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
На должности руководителя области Сопель находился с 31 октября прошлого года. Перед этим он баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа". Зеленский представил его во время рабочей поездки в Тернопольскую область.
Стоит напомнить, что под "ситуацией" имеется в виду то, что 19 февраля в Тернопольской области, на въезде к санаторию "Медоборы" жители провели молебен против того, чтобы в их санатории разместили украинцев, которых эвакуировали из Китая. Молебны продолжались три дня. Кроме того, местные устанавливали блокпосты против приезда эвакуированных.
Ранее "Страна" детально рассказывала, как священник ПЦУ подстрекал к бунту против вернувшихся из Китая украинцев.
Напомним, Владимир Зеленский выступил с обращением по поводу событий, произошедших в Новых Санжарах в связи с госпитализацией туда эвакуированных из Уханя граждан Украины и других стран.