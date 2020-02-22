В селе Чайки Киевской области в доме экс-главы МИДа Леонида Кожары погиб бывший председатель правления "Интера" Сергей Старицкий. Мужчина приехал в гости к семейной паре и покончил с собой, пока хозяева дома были в других комнатах особняка.

О подробностях трагедии рассказали в пресс-службе полиции Киевской области.

56-летнего столичного предпринимателя обнаружили застреленным (огнестрельное ранение головы) в доме бывшего главы МИД 21 февраля. Дело расследуется как самоубийство. На месте происшествия изъят пистолет "Jericho 941 PSL", патроны и гильза.

Судебно-медицинская экспертиза должна дать заключение о причинах смерти. По версии полиции, киевлянин покончил с собой в то время, пока хозяева были в других комнатах дома. Расследование продолжается, полицейским предстоит установить полную картину случившегося.

Напомним, один атошник застрелил другого из-за спора, кто лучше - Зеленский или Порошенко.

Ранее 30-летний киллер застрелил мужчину у подъезда жилого дома в Харькове.