Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной завоевала бронзовую медаль в классической эстафете 4х6 км на Чемпионат мира, который в этом году проходит в итальянском Антхольце.

Как передает IBU World Cup, Пидгрушная использовала один дополнительный патрон в финишном створе.

Меркушина использовала два дополнительных патрона и передала эстафету 7-й с отставанием в 37 секунд. Джима также использовала два дополнительных патрона, закончив этап 6-й, с отставанием в 1 минуту, 14 секунд.

А Семеренко с тремя перезарядками передала эстафету 8-й, с отставанием в 54 секунды.

Перед финишем она обошла представительниц Германии и не подпустила к себе спортсменок из Чехии и Швеции.

Уточняется, что это первая медаль украинских спортсменов на этом чемпионате. "Золото" завоевала Норвегия, а "серебро" Германия.

Congratulations to the best teams in women relay with 🇳🇴 @NSSF_Biathlon taking 🥇, 🇩🇪 @skiverband🥈 and 🇺🇦 @OlympicUA🥉! You can rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/a94EEefODD