Лидер полтавской рок-группы O.Torvald Евгений Галич записал видео с нецензурной лексикой, в котором рассказал о неприятии критики в адрес музыкантов спустя три года после того, как они заняли 24-е место на 62-м конкурсе Евровидения с песней "Time".

По словам Галича, он давно вычеркнул из своей жизни воспоминания о провальном выступлении и вместе с обновленным коллективом движется дальше. "Хейтеры, идите на@. У нас все хорошо. У нас новая барабанщица, новый альбом, в котором 16 треков. У нас впереди тур, в котором 20 городов, потом - фестивали и куча работы".

Кроме того, после обращения в видео идет нарезка скетчей, в которых Галича донимают числом "24". Также в ролике он признается, что жизнь продолжается, несмотря на 24 место на фестивале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Ukraine (@eurovision.ua) 21 Фев 2020 в 11:51 PST

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