В Италии местные СМИ заявили, что скончался второй зараженный коронавирусом китайского типа Covid-19. Как выяснилось, это была женщина, которая проживала в Ломбардии на севере Италии.

Как передает La Repubblica, женщину госпитализировали в больницу муниципалитета Кодонье, где и сделали тест на коронавирус. Результаты поступили к медикам после того, как она умерла.

Там, смерть женщины наступила после того, как стало известно о первом погибшим от коронавируса – 78-летнего мужчины в регионе Венето.

Уточняется, что количество зараженных в Ломбардии уже возросло до 25 человек. Десять муниципалитетов уже изолировали, а 250 человек, которые контактировали с зараженными, отправили в карантин.

Ранее мы писали, что в больнице Италии, где из-за вспышки коронавируса изолировали десять населенных пунктов, 78-летний итальянец скончался от Covid-19. Это первая смерть европейца от китайского коронавируса.

Также стало известно про первый случай повторного заболевания коронавирусом в Китае.