В Болгарии суд города Бургас позволил экстрадировать гражданина Украины Алексея Левина (Москаленко), который является подозреваемым по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает болгарское издание Флагман. Местный прокурор Георгий Чинев заявил, что суд признал ходатайство об экстрадиции обоснованным, однако защита Левина вправе обжаловать это решение. "Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение семи дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте", — добавил прокурор.

"Нет никаких причин или доказательств, которые бы подтверждали, что этот человек в Украине будет подвергнут насилию, пыткам или жестокому, бесчеловечному обращению, либо его права, связанные с уголовным преследованием в соответствии с требованиями международного права, не гарантируются", - говорится в решении бургасского районного суда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил экстрадицию Левина с премьером Болгарии.

Напомним, 24 января в Болгарии задержали Алексея Левина, которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей и заказчиков. В болгарской полиции сообщали, что Левин изменил внешность, чтобы его не узнали. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.

В январе подозреваемого по делу Гандзюк Левина арестовали в Болгарии на 40 дней.