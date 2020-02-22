Известный украинский врач Евгений Комаровский прочитает сегодня, в 15:00 лекцию о коронавирусе для возмущенных жителей Новых Санжар. На ней он расскажет о том, что происходит с коронавирусом, и является ли он опасным для местных жителей.

Как во время брифинга рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает "112.Украина".

"Сегодня в этом населенном пункте будет находиться доктор Комаровский. Он будет иметь встречу с местным населением, где он свою точку зрения, как независимый специалист, им объяснит относительно того, что происходит и с коронавирусом, и по поводу многого другого", - сказал он.

По словам Данилова, люди немного преувеличивают опасность болезни.

"Все, что здесь есть сегодня, оно локализовано, здесь есть полный санитарный контроль со стороны всех учреждений, который должен происходить. И все, что здесь происходит, находится под полным контролем. Для местных жителей и других людей здесь никакой опасности нет", - подчеркнул он.

Напомним, на санитарной базе Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Уханя, прибыли прибыли эпидемиологи, чтобы собрать анализы.

Как сообщала "Страна", в Новых Санжарах санаторий с 72 эвакуированными людьми охраняют четыре сотни силовиков.