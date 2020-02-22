В Полтаве проходит суд над одним из задержанных бунтарей в Новых Санжарах. Мужчина обвиняется в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции. В ходе судебного заседания на экране показывали видео "Страны", как толпа разгневанных людей мешала проезду автобуса с эвакуированными людьми на территорию санатория.

По данным корреспондента "Страны", мера пресечения избирается для Владимира Сиренко, который в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле "Нива", и направил джип на полицейских.

Трансляцию заседания суда также ведет УНН и "112 Украина". Всего установлено около 25 человек, которые принимали участие в акциях протеста в поселке Новые Санжары и не пускали в местный медецинский центр эвакуированных из Китая украинцев. Правоохранительные органы проверяют информацию о том, что в столкновениях могли участвовать люди из других городов и областей.

Видео "Страны", заснятые во время беспорядков в Новых Санжарах:

Задержанный обвиняется по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Для него сегодня будет избираться судом мера пресечения.

Как сообщала "Страна", полиция хочет арестовать минимум семь зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах.

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