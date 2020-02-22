Представители китайской провинции Хубэй заявили, что инкубационный период зараженных коронавирусом COVID-19 может составлять 27 дней, вместо принятых ранее 14. Через именно столько дней у 70-летнего мужчины были обнаружены симптомы болезни.

Как передает Reuters, инфекцию мужчина подхватил еще 24 января во время контакта с зараженной болезнью сестрой.

Согласно заявлению, 20 февраля у него поднялась температура, а тест на коронавирус показал положительный результат. Более длительный инкубационный период может усложнить процесс сдерживания эпидемии COVID-19.

Ученые также рассказали, что 20-летняя китаянка из Уханя, у которой до сих пор не проявилось симптомов коронавируса, заразила ним 5 своих родственников в Ананье, в 675 км от города.

Напомним, китайские пользователи соцсетей и пресса КНР комментируют события 20 февраля в Новых Санажарах, жители которых устроили бунт против размещения в селе эвакуированных из Уханя людей. СМИ сохраняют нейтральный тон, а обычные люди удивлены и шокированы.

Также "Страна" писала, что в Китае собираются победить коронавирус до конца марта: в течение февраля от вируса Covid-19 освободят территорию страны, за исключением центра эпидемии, провинции Хубэй, а за первый месяц весны его хотят устранить полностью.