Перед выходными Печерский райсуд Киева поставил точку в диком случае, когда из-за выпуска на маршрут неисправного троллейбуса, получила тяжкие телесные повреждения случайная прохожая.

Как мы узнали из собственных источников в "Киевпастрансе", это произошло в прошлом году -на один из столичных троллейбусных маршрутов, курсирующих вдоль бульвара Дружбы Народов, из-за служебной халатности начальника ночной смены и водителя выпустили неисправный троллейбус. У и без того изношенной техники отсутствовали аварийные перила, которые в случае соскальзывания штанг - токоприемников не давали им упасть на землю.

Ответственные лица и водитель, понадеявшись на авось, выпустили такой троллейбус на маршрут в Печерском районе столицы, и плачевный результат не заставил долго ждать. Во время движения одна из массивных штанг слетела, а так как предохранительного перила на крыше "рогатого" не было, увесистая металлическая конструкция с огромной силой ударила по голове киевлянку, проходившую мимо.

У потерпевшей диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки, врачи едва спасли ее от смерти. Во время расследования, подозрения в нарушение правил техники безопасности и дорожного движения были предъявлены только водителю и начальнику смены троллейбусного депо "Киевпастранса". Изначально сотрудники автопарка вину не признавали и даже кое-кто пытался скрыть улики.

После травмирования женщины, в пожарном порядке на неисправный троллейбус приварили защитные перила, будто они и были там все время. Однако факт их отсутствия подтвердили свидетели и снимки с места происшествия. Поэтому водитель и начальник смены в суде таки решили покаяться чтобы не попасть за решетку.

В минувшую среду, судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец признал водителя троллейбуса виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.286 УК Украины - Нарушение правил эксплуатации транспорта, что причинило тяжкие телесные повреждения потерпевшему и ст.287 УК Украины - Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспорта, и приговорил его к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком -2 года.

Начальник смены признан виновным по ст.287 УК Украины и получил 1 год лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Если в течении испытательного срока осужденные не совершат иных преступлений, судимость будет погашена. Кроме того, суд постановил взыскать с "Киевпастранса" около 600 тысяч гривен материального, физического и морального вреда по гражданскому иску потерпевшей.

Напомним, во вторник, 11 февраля, в Одессе на ходу едва не загорелся троллейбус с пассажирами. Людей эвакуировали из транспортного средства.

Также мы писали, что подобные случаи происходили и в других городах Украины. В 2017 году "Страна" писала о том, как в Харькове загорелся троллейбус с пассажирами.