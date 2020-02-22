В школьном учебнике для 11 класса "Украина и мир" в заданиях для старшеклассников написали об экс-главе Института национальной памяти Владимире Вятровиче. Он упоминается в качестве историка и общественного деятеля, который сугубо позитивно оценивает события на Майдане.

Данная подача материала в учебниках возмутила юриста Андрея Портнова - он уже анонсировал новый доклад и потребовал объяснения у министра образования.

Об этом Портнов написал на своей странице в Telegram-канале.

Он привел задание для школьников, размещенное в официальном учебнике истории для 11 класса "Украина и мир" авторов Мудрого и Аркуши (2018 год):

"Вопрос. Опишите события в Украине на рубеже 2013-2014 гг. Подумайте, почему их называют Революцией Достоинства? Что позволило историку и общественному деятелю Владимиру Вятровичу утверждать "в целом Майдан антисоветское восстание. Власти хотели нас вернуть в советское прошлое со всеми теми страшными судами, произволом, похищением людей, цензурой. Люди против этого восстали?".

"Вы только посмотрите, как в детском учебнике называют полуразвитого, служившего офшорному воровскому режиму Порошенко, шизофреника из его фракции — историк и общественный деятель", - написал Портнов.

По словам Портнова, он в ближайший месяц подготовит подробный доклад о "пропаганде насилия, убийств, массовых беспорядков и увековечивания рогулей в детских учебниках и предложит конкретный юридический механизм исключения их упоминаний из школьных программ и книг".

Также юрист потребовал выразить мнение министра образования (Анну Новосад - Ред.). насчет данного упоминания о Вятровиче в школьной программе.

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