Правоохранители в Житомирской области сообщили о подозрении двум школьницам 14-15 лет, которые избили подругу в селе Хажине. Инцидент произошел 17 февраля, по нему уже открыли уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба полиции, на месте инцидента была и третья девушка – она снимала все на мобильный телефон.

Уточняется, что школьниц удалось быстро идентифицировать. А после проведенных следственных действий, которые прошли 21 февраля, им сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Как известно, уголовная ответственность за такие действия наступает с 14-летнего возраста. Виновницам грозит до 5 лет ограничения свободы или 4 года заключения.

Сама пострадавшая девочка сейчас находится в больнице. За ней присматривают медики.

Напомним, в полицию после инцидента обратилась мама пострадавшей. Видео конфликта разлетелось по Facebook, а также было опубликовано в группе "Подслушано в Бердичеве". Причиной конфликта якобы являлся молодй человек.

Также мы писали, что в Днепре между гаражами нашли голую еле живую девушку со следами побоев по всему телу. Как выяснилось, это была пропавшая еще 17 февраля 15-летняя школьница, которую все это время разыскивали родные и полиция. Несчастную первыми обнаружили дети (гаражи расположены неподалеку от школы), которые сразу же сообщили об этом взрослым, а те уже вызвали полицию. Все происходило в пятницу, 21 февраля днем на жилмассиве Победа.

Ранее "Страна" писала на Борщаговке в Киеве школьницы избили сверстницу и выложили видео в сеть.