Министр юстиции Денис Малюська показал в соцсети фото, как он читает книгу, стоя на руках вниз головой у себя в кабинете. До этого фото министр уже эпатировал публику отчетами в правительстве, сидя в необычной позе на столе и из-под него, когда поддержал премьер-министра Гончарука.

Очередной снимок он опубликовал на своей странице в Facebook. "Вчера успешно отчитался перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - подписал он фото.

Фото: Denis Malyuska/Facebook

Телеграмм-канал "Политика Страны" прокомментировал новое фото министра, отметив, что "у каждого в украинской политике своя роль".

"Гончаруку суждено быть мальчиком для битья. Милованов косит под дурачка. Министр юстиции Малюська изображает тоску, что не смог стать работником цирка, Зеленский изображает на этом всем фоне нормальность, а поправки к закону о земле голосуются, а "реформы" начатые еще при Порошенко все идут и углубляются", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", министр Малюська выложил фото своих ботинок на фоне слухов об отставке.

Ранее Малюська опубликовал любовную переписку с женой - заместителем министра цифровой трансформации Людмилой Рябчинской, которая в его мессенджере подписана как "Умничка".