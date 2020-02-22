Президент США Дональд Трамп возмутился возвращению 14 американцам из Японии, которые имеют позитивный результат теста на коронавирус. Болезнь была обнаружена, когда они находились в автобусе с другими 314 американцами на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Нанэда.

Как сообщает Washington Post, они вернулись на родину при помощи двух чартерных самолетов, о чем Трампу доложила оперативная группа администрации, отвечающей за ситуацию с коронавирусом. При этом всех зараженных должны были оставить в Японии.

Уточняется, что Трамп согласился с предложением, что здоровые пассажиры не должны были лететь с зараженными гражданами.

Выяснилось, что решение вернуть зараженных граждан приняли в Государственном департаменте и министерстве здравоохранения США. Изменение планов произошло, когда 328 американцев сидели в автобусах на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда. После проверки выяснилось, что у 14 пассажиров подтвердилось заражение вирусом.

Президент США разозлился, когда узнал об инциденте, сделав несколько звонков высокопоставленным чиновникам из Белого дома. Также он высказал несогласие с принятым решением, поскольку оно якобы может повредить его администрации.

Напомним, в США из-за темпов распространения коронавируса в мире готовятся к закрытию школ и предприятий.

Как сообщала "Страна", американцы атакуют людей азиатской внешности из-за страха перед коронавирусом.