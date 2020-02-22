Гроб "довкілля" и перекрытая трасса. Под Харьковом жители вышли на протест против добычи сланцевого газа
В Мерефе Харьковской области начались протесты против добычи сланцевого газа. Несколько десятков человек перекрыли трассу.
Как сообщает Tekegram-канал "Политика Страны", люди вынесли на проезжую часть сбитый из досок гроб с надписью "довкілля", сообщая о непоправимом вреде добычи сланцевого газа для окружающей среды.
Также в YouTube появилось видео, на котором местный житель Мерефы сообщает, что рядом с жилыми домами появилось несколько обозначений, где по всей видимости, планируют бурить скважины.
Как сообщала "Страна", "Нафтогаз" грозит перекрыть газ 14 областям-должникам с 1 марта.
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