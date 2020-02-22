В Мерефе Харьковской области начались протесты против добычи сланцевого газа. Несколько десятков человек перекрыли трассу.

Как сообщает Tekegram-канал "Политика Страны", люди вынесли на проезжую часть сбитый из досок гроб с надписью "довкілля", сообщая о непоправимом вреде добычи сланцевого газа для окружающей среды.

Также в YouTube появилось видео, на котором местный житель Мерефы сообщает, что рядом с жилыми домами появилось несколько обозначений, где по всей видимости, планируют бурить скважины.

Как сообщала "Страна", "Нафтогаз" грозит перекрыть газ 14 областям-должникам с 1 марта.

Напомним, что экс-вратарь "Динамо" Шовковский получил платежку за газ, которого у него нет 4 года.

Ранее страны ОПЕК сообщили об исходе золотого века сланцевой нефти для США.