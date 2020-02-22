На санитарной базе Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Уханя, прибыли прибыли эпидемиологи, чтобы собрать анализы.

Об этом написал журналист Александр Махов, который находится вместе с эвакуированными из Уханя гражданами в обсервации в Новых Санжарах.

"Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии. Анализы отвезут в Киев в лабораторию. Я уже сдал. Немного неприятно, но терпимо", - написал Махов, который живет в здании вместе с пассажирами самолета и медиками.

Фото: Oleksandr Makhov/Facebook

Напомним, полиция хочет арестовать минимум семь зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах.

Как сообщала "Страна", в Новых Санжарах санаторий с 72 эвакуированными людьми охраняют четыре сотни силовиков.