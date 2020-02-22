В больнице Италии, где из-за вспышки коронавируса изолировали десять населенных пунктов, 78-летний итальянец скончался от Covid-19. Это первая смерть европейца от китайского коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA, Адриано Тревисана умер в больнице города Падуя. Он был владельцем небольшой строительной компании, отец троих детей. Накануне его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Скьявония.

Это первая смерть от коронавируса гражданина одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая. Ожидается, что в течение дня в больницах региона Венето проведут обследование около 600 человек, которые контактировали с зараженным.

Сейчас в Италии больше всего зараженных в северном регионе Ломбардия-у 16 человек тест на коронавирус показал положительный результат.

Как сообщала "Страна", в мире от вируса Covid-19 погибли 2360 человек, в США готовятся закрывать школы и предприятия.

Также стало известно про первый случай повторного заболевания коронавирусом в Китае.