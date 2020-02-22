Актеры комедийного сериала "Друзья" снимутся в новом эпизоде через 15 лет с момента окончания шоу. В настоящий момент со всеми шестью главными актерами телесериала ведутся переговоры об участии в единственной серии сиквела.

Об этом сообщает корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO. Эпизод будет транслироваться на сервисе HBO Max, который начнет работать в мае этого года. В нем сыграют звезды сериала Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

Перри рассказал об этом в "Инстаграме", сопроводив сообщение фотографией актеров 1990-х годов. Остальные актеры поделились этим постом.

Фото: instagram.com/mattyperry4

Сериал "Друзья" выходил в эфир в 1994-2004 годы. Последний эпизод посмотрели 52,5 миллиона зрителей только в США.

Напомним, в декабре 2019 года умер актер сериала "Друзья" Рон Лейбман, прославившийся ролью властного отца Рэйчел Грин. Ему было 82 года.

Как сообщала "Страна", бывшую помощницу Де Ниро судят за просмотр сериала "Друзья" прямо на работе.

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